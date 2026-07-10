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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Begini Informasi dari Willy Aditya

Jumat, 10 Juli 2026 – 09:05 WIB
Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Begini Informasi dari Willy Aditya - JPNN.COM
Anggota DPR/MPR RI Rachmat Gobel meninggal dunia. ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Kabar duka datang dari fraksi NasDem di DPR RI. Seorang legislator partai tersebut, Rachmat Gobel meninggl dunia di Jakarta, pada Jumat (10/7) sekitar pukul 03.20 WIB.

Informasi meninggalnya Rachmat Gobel seperti disampaikan Ketua Komisi XIII DPR RI dari fraksi NasDem Willy Aditya melalui layanan pesan, Jumat.

"Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah. H. Rachmat Gobel," kata Willy, Jumat. 

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Willy menyebutkan jenazah rencananya disemayamkan di rumah duka, Jalan Supomo Nomor 55A, Jakarta Selatan. 

Selanjutnya, kata dia, prosesi pemakaman mantan Wakil Ketua MPR RI itu dilaksanakan di Gorontalo.

"Beliau meninggalkan istri tercinta, Ibu Retno Damayanti, serta dua anak, Nurfitria Sekarwillis Kusumawardhani dan Mohammad Arif Gobel, beserta cucu-cucu dan keluarga besar tersayang," ujar Willy.

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Willy mengenang Rachmat Gobel sebagai sosok yang rendah hati, suka menolong, dan peduli terhadap industri nasional.

'Beliau seorang yang sahabat seperjuangan dan kawan separtai yang humble, suka menolong, dan punya kepedulian yang tinggi terhadap industri nasional, serta totalitas memajukan kampung halaman beliau Gorontalo," ujarnya.

Ketua Komisi XIII DPR RI dari fraksi NasDem Willy Aditya mengenang Rachmat Gobel sebagai sosok yang rendah hati dan suka menolong.

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TAGS   Rachmat Gobel  meninggal dunia  Anggota DPR  NasDem  Willy Aditya  Gorontalo 
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