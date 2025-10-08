Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Rachmat Pambudy Dorong Pembentukan Indonesia Salt Institute

Rabu, 08 Oktober 2025 – 12:52 WIB
Rachmat Pambudy Dorong Pembentukan Indonesia Salt Institute - JPNN.COM
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy (batik). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan Indonesia Salt Institute atau Institut Garam Nasional sebagai langkah strategis menuju kemandirian garam nasional.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyebut lembaga ini akan menjadi wadah kolaborasi antara pelaku usaha, akademisi, dan mitra pembangunan dalam memperkuat ekosistem industri garam nasional.

“Kami akan membangun Indonesia Salt Institute yang merupakan kombinasi antara pelaku usaha, akademisi, dan mitra pembangunan yang nantinya akan menjadi milestone dalam program swasembada garam,” ujar Rachmat dalam acara penandatanganan kerja sama pengembangan lahan garam dan industri di Gedung Bappenas, Jakarta.

Baca Juga:

Lembaga ini nantinya akan melibatkan sejumlah tokoh strategis. Dalam jajaran Board of Advisors terdapat Rachmat Pambudy, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Direktur PT Garam Abraham Mose.

Sementara itu, Board of Directors diisi oleh Prof. Michael Gautama, Prof. Suhaedi, dan Dr. Y. Paonganan.

Rachmat menegaskan, garam memiliki potensi nilai tambah besar di luar konsumsi rumah tangga, seperti bahan baku kosmetika, farmasi, industri, hingga baterai.

Baca Juga:

“Kami ingin mengembangkan garam agar bisa digunakan di bidang kedokteran, industri, dan bahan lain bernilai ekonomi tinggi, tidak hanya sekadar garam konsumsi,” tuturnya.

Kerja sama dengan K-Utec Salt Technology Germany, PT Garam, dan sejumlah pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan garam industri berkualitas tinggi.

Pemerintah bentuk Indonesia Salt Institute guna wujudkan kemandirian dan hilirisasi garam nasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Rachmat Pambudy  Indonesia Salt Institute  garam  swasembada garam  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp