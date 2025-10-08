Rachmat Pambudy Dorong Pembentukan Indonesia Salt Institute

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan Indonesia Salt Institute atau Institut Garam Nasional sebagai langkah strategis menuju kemandirian garam nasional.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyebut lembaga ini akan menjadi wadah kolaborasi antara pelaku usaha, akademisi, dan mitra pembangunan dalam memperkuat ekosistem industri garam nasional.

“Kami akan membangun Indonesia Salt Institute yang merupakan kombinasi antara pelaku usaha, akademisi, dan mitra pembangunan yang nantinya akan menjadi milestone dalam program swasembada garam,” ujar Rachmat dalam acara penandatanganan kerja sama pengembangan lahan garam dan industri di Gedung Bappenas, Jakarta.

Lembaga ini nantinya akan melibatkan sejumlah tokoh strategis. Dalam jajaran Board of Advisors terdapat Rachmat Pambudy, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Direktur PT Garam Abraham Mose.

Sementara itu, Board of Directors diisi oleh Prof. Michael Gautama, Prof. Suhaedi, dan Dr. Y. Paonganan.

Rachmat menegaskan, garam memiliki potensi nilai tambah besar di luar konsumsi rumah tangga, seperti bahan baku kosmetika, farmasi, industri, hingga baterai.

“Kami ingin mengembangkan garam agar bisa digunakan di bidang kedokteran, industri, dan bahan lain bernilai ekonomi tinggi, tidak hanya sekadar garam konsumsi,” tuturnya.

Kerja sama dengan K-Utec Salt Technology Germany, PT Garam, dan sejumlah pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan garam industri berkualitas tinggi.