JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Radang Tenggorokan Bakalan Ambyar dengan Mengonsumsi 3 Bahan Alami Ini

Selasa, 09 September 2025 – 09:16 WIB
Ilustrasi: Air lemon. Foto: livestrong

jpnn.com, JAKARTA - RADANG tenggorokan merupakan penyakit yang cukup merepotkan.

Radang tenggorokan membuat penderitanya tidak bisa menelan makanan dan minuman dengan mudah.

Sebelum minum antibiotik, apakah kamu pernah mencoba bahan alami untuk mengobati radang tenggorokan?

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Madu

Madu merupakan salah satu bahan alami yang bisa membantu mengobati radang tenggorokan.

Campurkan satu sendok makan madu dengan air hangat. Minum saat pagi hari.

Madu bisa mengobati iritasi pada tenggorokan secara alami.

2. Lemon

Lemon mengandung astringen untuk meredakan dan mengobati sakit tenggorokan.

Ada beberapa bahan alami yang bisa membantu meredakan sakit tenggorokan dengan mudah dan salah satunya ialah menggunakan garam.

