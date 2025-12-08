Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Radian Azhar Berdayakan Lewat UMKM Koperasi Desa Merah Putih

Senin, 08 Desember 2025 – 17:41 WIB
Dewan Kota (Dekot) Jakarta Utara asal Kecamatan Penjaringan menginisiasi Hajatan Warga Jakarta Utara (JAWARA) di Taman Kalijodo, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Kota (Dekot) Jakarta Utara asal Kecamatan Penjaringan menginisiasi Hajatan Warga Jakarta Utara (JAWARA) di Taman Kalijodo, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Kegiatan yang berlangsung 6-7 Desember 2025 ini dibuka secara resmi pelaksanaannya oleh Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat. Beragama acara menarik yang kental nuansa budaya Betawi memeriahkan JAWARA.

Radian mengatakan, ?JAWARA bukan hanya sekadar hajatan, namun juga wadah untuk memperkenalkan Koperasi Merah Putih Kelurahan Pejagalan kepada masyarakat luas.

"Acara ini secara resmi menjadi Launching Koperasi Merah Putih Pejagalan, menandai komitmen kami dalam memberdayakan ekonomi warga dan UMKM lokal," kata Radian yang juga Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Pejagalan, melalui keterangan tertulis, Senin (8/12).
Radian menjelaskan, melalui kolaborasi komunitas JAWARA menyajikan serangkaian kegiatan yang menarik dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk Bazar UMKM untuk mempromosikan produk lokal.

"Ada juga ?tebus murah Sembako yang sangat dinantikan oleh warga. Kemudian, ada booth Simpati Telkomsel dan berbagai mitra pendukung lainnya," terangnya.

Ia menambahkan, dalam kegiatan tersebut juga diadakan aksi kemanusiaan donor darah berkolaborasi dengan PMI Jakarta Utara dan Cek Kesehatan Gratis dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jakarta Utara.

Tidak hanya itu, lanjut Radian, JAWARA 2025 juga diisi sesi edukatif, Ngobrol Santai bersama Koperasi Merah Putih Pejagalan, PMI Jakarta Utara, dan BNN Jakarta Utara, membahas isu-isu penting kemasyarakatan.

"Pengunjung juga dapat menikmati ragam hiburan dan berolahraga. Ada aksi Sepeda BMX, penampilan Band Reggae, DJ Ipank, serta Fun Bike dan Fun Aerobic dengan ratusan doorprize menarik," bebernya.

Dewan Kota menginisiasi Hajatan Warga Jakarta Utara (JAWARA) di Taman Kalijodo, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara

