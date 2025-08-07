Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Radiant Photo, Aplikasi Edit Foto Berbasis AI Meluncur di Indonesia

Kamis, 07 Agustus 2025 – 19:22 WIB
Radiant Photo, Aplikasi Edit Foto Berbasis AI Meluncur di Indonesia - JPNN.COM
Radiant Imaging Labsmenghadirkan aplikasi edit foto bernama Radiant Photo pada Kamis (7/8). Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Foto dengan hasil yang indah banyak diinginkan oleh sebagian pengguna, terlebih di era digital saat ini.

Itulah mengapa banyak pengembang menghadirkan aplikasi edit foto untuk menunjang kebutuhan masyarakat atau fotografer agar bisa menghasilkan gambar yang ciamik.

Salah satunya ialah Radiant Imaging Labs yang menghadirkan aplikasi edit foto bernama Radiant Photo pada Kamis (7/8).

Baca Juga:

Aplikasi yang hadir di Indonesia bertepatan dengan perayaan ulang tahun DOSS Camera ke-19 itu digelar di Mall Ratu Plaza, Jakarta.

Radiant Photo adalah perangkat lunak penyuntingan foto berbasis AI (kecerdasan buatan) yang mampu mendeteksi jenis adegan dalam foto secara cerdas, memberikan hasil cepat, akurat, dan profesional.

CEO Radiant Imaging Labs Elia Locardi mengatakan aplikasi itu dirancang untuk fotografer di semua level. Software itu mempercepat alur kerja fotografer atas proses penyuntingan.

Baca Juga:

“Fotografer layak mendapatkan alat yang tidak hanya memenuhi standar, tetapi justru menaikkan standar itu,” ujar Elia Locardi saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis.

Dia menjelaskan aplikasi itu dilengkapi sejumlah tools yang memudahkan pengguna dalam mengoperasikannya.

Radiant Imaging Labsmenghadirkan aplikasi edit foto bernama Radiant Photo pada Kamis (7/8). Simak selengkapnya di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Radiant Photo  Aplikasi edit foto  Fotografer  Kecerdasan buatan  Teknologi AI 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp