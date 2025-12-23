Radisson Hotel Group Bangun Apartemen Berlayanan Modern di Canggu, Beroperasi di 2027

jpnn.com, CANGGU, BALI - Radisson Hotel Group telah mengumumkan penandatanganan dengan ANTA Hotel Bali Canggu, anggota Radisson Individuals, sebuah proyek apartemen berlayanan gaya hidup baru di salah satu daerah pantai Bali yang paling dinamis.

Dijadwalkan dibuka pada 2027, properti ini akan menampilkan 116 apartemen berlayanan dan semakin memperluas jejak Radisson Hotel Group di Indonesia, salah satu pasar yang fokus dalam strategi pertumbuhan Asia-Pasifiknya.

Terletak di Canggu, pusat pantai bergaya bohemian yang populer di kalangan pengunjung internasional, peselancar, dan komunitas ekspatriat serta pekerja jarak jauh yang terus berkembang, ANTA Hotel Bali Canggu, anggota Radisson Individuals, akan menawarkan tempat menginap kontemporer yang dikelilingi oleh sawah, pura, dan pantai.

Proyek ini berlokasi di sepanjang Jalan Teratai Batu Bolong, sekitar satu jam berkendara dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, dan dalam jarak berkendara singkat dari Echo Beach, Pantai Batu Bolong, dan Pantai Berawa, yang semuanya terkenal dengan ombak yang cocok untuk semua level selancar dan pemandangan matahari terbenam yang indah.

Para tamu juga akan dekat dengan sawah tradisional Desa Subak Uma dan pura-pura lokal, seperti Pura Batu Bolong dan Pura Batu Mejan, yang menawarkan pengalaman budaya dan spiritual.

Chief Development Officer, APAC, Radisson Hotel Group, Ramzy Fenianos mengatakan Bali terletak di persimpangan antara rekreasi, gaya hidup, dan perjalanan jangka panjang, dan Canggu adalah salah satu distriknya yang paling dinamis.

"Dengan ANTA Hotel Bali Canggu, anggota Radisson Individuals, kami memperkenalkan konsep apartemen berlayanan modern yang dirancang sesuai dengan cara tamu untuk tinggal, bekerja, dan bepergian saat ini,” kata Ramzy Fenianos dalam keterangannya, Selasa (23/12).