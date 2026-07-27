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JPNN.com - Entertainment - Musik

Radja Mengajak Nostalgia dan Nyanyi Bareng di Konser 25 Tahun Berkarya

Senin, 27 Juli 2026 – 15:45 WIB
Radja Mengajak Nostalgia dan Nyanyi Bareng di Konser 25 Tahun Berkarya - JPNN.COM
Grup musik Radja bersama pihak Hype Live di kawasan Blok M, Jakarta Selatan pada Senin (27/7). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Radja akan menggelar konser spesial bertajuk 'Radja 25 Tahun Berkarya: Celebrating 25th Mahakarya' di Bengkel Hall, SCBD, Jakarta pada 20 Agustus 2026.

Konser tersebut merupakan bagian dari perayaan 25 tahun perjalanan Radja di kancah musik Indonesia.

Selama seperempat abad, band beranggotakan Ian Kasela dan Moldy itu berhasil mempertahankan eksistensi melalui lagu-lagu yang terus dinikmati, mulai dari generasi yang tumbuh bersama hit hingga kalangan milenial dan Gen Z yang kini turut memenuhi berbagai festival musik.

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Perayaan 25 tahun ini menjadi bentuk rasa syukur Radja sekaligus apresiasi kepada para penggemar setia yang dikenal dengan sebutan Radjaku.

Band yang dikenal lewat deretan lagu populer seperti Cinderella, Jujur, Takkan Melupakanmu, Malaikat Cinta, dan deretan lagu lainnya, ingin menjadikan konser ini sebagai momen kebersamaan dengan para penikmat musik yang telah mendukung perjalanan mereka sejak awal hingga saat ini.

"Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan penggemar setia dan penggemar yang baru mendengarkan kami. Bentuk syukur kami adalah dengan menggelar konser ulang tahun ke-25 Kita seru-seruan bersama di sana," kata Ian Kasela, vokalis Radja, saat konferensi pers di kawasan Blok M, Jakarta Selatan pada Senin (27/7).

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Konser perayaan yang dipromotori oleh Hype Live yang bekerja sama dengan Bengkel Hall ini, mengusung konsep nostalgia yang dipadukan dengan semangat baru.

Sehingga, konser Radja 25 Tahun Berkarya: Celebrating 25th Mahakarya diharapkan menjadi pengalaman emosional bagi para penonton.

Grup musik, Radja akan menggelar konser spesial bertajuk 'Radja 25 Tahun Berkarya: Celebrating 25th Mahakarya' di Bengkel Hall, SCBD, Jakarta pada...

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TAGS   Radja  Band Radja  konser Radja  Ian Kasela  moldy Radja 
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