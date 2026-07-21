Radovan Pankov Tak Langsung Terima Persija, Marko Simic Jadi Penentu Keputusan

jpnn.com - Bek anyar Persija Jakarta Radovan Pankov mengaku tak langsung menerima pinangan Macan Kemayoran.

Sebelum mengambil keputusan, pemain asal Serbia itu lebih dahulu mencari informasi sedetail mungkin mengenai klub ibu kota tersebut dari sosok yang sangat dikenalnya, Marko Simic.

Dalam wawancara yang diunggah di kanal YouTube resmi Persija, Pankov mengungkapkan Simic menjadi orang pertama yang dihubunginya saat tawaran datang.

Dia ingin memastikan seperti apa atmosfer klub, kehidupan di Jakarta, hingga kualitas kompetisi Super League Indonesia

Menurut Pankov, mantan bomber Persija Jakarta itu memberikan banyak cerita positif yang membuatnya makin mantap menerima tantangan bermain di Indonesia.

Tak hanya Simic, Pankov juga meminta pendapat sejumlah pemain asal Serbia yang pernah berkarier di Indonesia, termasuk pelatih Dejan Antonic.

Dari berbagai informasi yang didapat, semuanya memberikan gambaran serupa mengenai Persija dan kehidupan di Jakarta

"Saya bertanya kepada Marko Simic, salah satu legenda klub. Saya juga bertanya kepada beberapa pemain Serbia yang pernah bermain di sini, serta pelatih Dejan Antonic. Mereka semua mengatakan hal-hal yang terbaik tentang klub ini dan tentang kota ini," ujar Pankov.