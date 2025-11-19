Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Rafael Struick Buka Keran Gol untuk Timnas U-23 Indonesia, tapi Hal Ini Justru Lebih Penting

Rabu, 19 November 2025 – 11:22 WIB
Rafael Struick Buka Keran Gol untuk Timnas U-23 Indonesia, tapi Hal Ini Justru Lebih Penting - JPNN.COM
Striker Timnas Indonesia U-23, Rafael Struick). Foto: Dok. Kita Garuda

jpnn.com - Rafael Struick kembali menunjukkan ketajamannya saat Timnas U-23 Indonesia menjalani laga uji coba kontra Mali U-23 di Stadion Pakansari, Selasa (18/11/2025).

Penyerang Dewa United itu menyumbang satu gol dalam pertandingan yang berakhir imbang 2-2.

Bagi Struick, gol tersebut memiliki makna yang lebih dari sekadar angka di papan skor.

Baca Juga:

Rafael Struick Buka Keran Gol

Itu adalah gol pertamanya untuk Timnas U-23 sepanjang tahun 2025.

Pada masa kepelatihan Gerald Vanenburg, Struick belum sempat menambah pundi-pundi golnya.

Kini, di bawah komando Indra Sjafri, mantan pemain Brisbane Roar itu kembali menunjukkan sentuhan terbaik.

Baca Juga:

Selepas pertandingan, Struick mengucap syukur keran golnya kembali mengalir bersama Skuad Garuda Muda.

Kekompakan dan Kualitas Tim Lebih Utama

Namun, yang membuatnya tersenyum bukan hanya soal gol, melainkan kolektifitas Timnas U-23 yang makin padu. 

Rafael Struick kembali menunjukkan ketajamannya saat Timnas U-23 Indonesia menjalani laga uji coba kontra Mali U-23 di Stadion Pakansari, Selasa (18/11/2025).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Rafael Struick  Timnas U-23 Indonesia  Timnas U-23  SEA Games 2025  Timnas Indonesia 
BERITA RAFAEL STRUICK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp