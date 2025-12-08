Rafael Struick Gagal Bersinar saat Timnas Indonesia Tumbang dari Filipina

Senin, 08 Desember 2025 – 20:36 WIB

jpnn.com - Penampilan Rafael Struick pada laga Timnas Indonesia melawan Filipina di SEA Games 2025 mendapat sorotan.

Pemain kelahiran 27 Maret 2003 itu tampil sejak menit pertama saat skuad Garuda Muda kalah 0-1 di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Senin (8/12/2025).

Striker milik Dewa United Banten itu tampil kurang garang di depan gawang meski memperoleh sejumlah peluang emas.

Mantan penggawa Brisbane Roar tersebut tercatat membuang dua peluang mencetak gol setelah tembakannya melebar dari sasaran.

Alhasil, pasangan dari Noa van der Hoeven itu hanya bermain selama 68 menit sebelum akhirnya digantikan oleh Frengky Missa.

Pada laga ini, penyelesaian akhir Timnas Indonesia menjadi persoalan utama.

Dari 13 peluang yang tercipta, hanya tiga yang mengarah ke gawang Filipina yang dikawal Guimaraes Nicholas.

Hal ini berbeda dengan Filipina yang mampu mencatatkan lima tembakan, dengan satu di antaranya berbuah gol melalui Banatao Otu Abang pada menit 45+2.