Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Dahlan Iskan

Rafael Zainal

Oleh: Dahlan Iskan

Kamis, 15 Januari 2026 – 08:08 WIB
Rafael Zainal - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Khas anak muda. Wali Kota New York Zohran Mamdani terus bergerak. Pun di pagi-pagi sebelum jam kerja.

Di hari pertama minggu keduanya, Zohran masih terus menabung simpati: menunjuk pejabat komisioner bidang media dan hiburan yang sangat kompeten.

Rafael ZainalRafael Espinal berpidato di Samson Stage.--

Baca Juga:

Hampir setiap hari ia mengumumkan siapa pejabat tinggi baru di New York. Semuanya kompeten. Tidak ada yang tidak kompeten.

Yang ditunjuk di bidang industri kreatif ini adalah Rafael Espinal.

Zohran mengumumkannya di salah satu pusat industri kreatif di Brooklyn. Di Samson Stages, sebuah studio produksi terkenal.

Baca Juga:

Anda sudah tahu siapa Rafael: masih tergolong muda, 41 tahun. Ia presiden serikat buruh bebas –serikat buruh untuk para pekerja mandiri. Mereka umumnya pekerja kreatif –yang tidak punya juragan.

Target Zohran: New York kian sukses menjadi basis industri kreatif tetapi tetap terjangkau untuk tempat tinggal para pelakunya.

Di hari pertama minggu keduanya, Zohran Mamdani masih terus menabung simpati: menunjuk pejabat komisioner bidang media dan hiburan yang sangat kompeten.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dahlan Iskan  Rafael Zainal  zohran  Zohran Mamdani  Wali Kota New York  Amerika  Disway  Disway hari ini 
BERITA DAHLAN ISKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp