Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Raffi Ahmad Bagikan Kondisi Terkini Soal Mama Amy Qanita

Senin, 15 September 2025 – 14:32 WIB
Raffi Ahmad Bagikan Kondisi Terkini Soal Mama Amy Qanita - JPNN.COM
Amy Qanita alias Mama Amy bersama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Foto: Instagram/amy_r_qanita

jpnn.com - Pembawa acara Raffi Ahmad membagikan kabar terkini mengenai kondisi ibunya, Amy Qanita atau akrab disapa Mama Amy.

Suami Nagita Slavina itu menuturkan, sang ibunda sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit.

"Mama @amy_r_qanita sudah bisa keluar dari Rumah Sakit," ujar Raffi Ahmad melalui akunnya di Instagram, dikutip Senin (15/9).

Baca Juga:

Seperti diketahui, Amy Qanita sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Ibunda Raffi Ahmad itu juga menjalani operasi.

Raffi Ahmad bersyukur karena ibunya sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit.

Dia lantas meminta doa untuk kesembuhan sang ibunda.

Baca Juga:

"Mohon doanya untuk terus semangat Mama menjalankan terapi dan penyembuhan supaya bisa segera pulang ke rumah," tuturnya.

Dia pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan Mama Amy.

Pembawa acara Raffi Ahmad membagikan kabar terkini mengenai kondisi ibunya, Amy Qanita atau akrab disapa Mama Amy.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Raffi Ahmad  Amy Qanita  Mama Amy  Mama Amy operasi 
BERITA RAFFI AHMAD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp