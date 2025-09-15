Raffi Ahmad Bagikan Kondisi Terkini Soal Mama Amy Qanita

Senin, 15 September 2025 – 14:32 WIB

jpnn.com - Pembawa acara Raffi Ahmad membagikan kabar terkini mengenai kondisi ibunya, Amy Qanita atau akrab disapa Mama Amy.

Suami Nagita Slavina itu menuturkan, sang ibunda sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit.

"Mama @amy_r_qanita sudah bisa keluar dari Rumah Sakit," ujar Raffi Ahmad melalui akunnya di Instagram, dikutip Senin (15/9).

Seperti diketahui, Amy Qanita sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Ibunda Raffi Ahmad itu juga menjalani operasi.

Raffi Ahmad bersyukur karena ibunya sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit.

Dia lantas meminta doa untuk kesembuhan sang ibunda.

"Mohon doanya untuk terus semangat Mama menjalankan terapi dan penyembuhan supaya bisa segera pulang ke rumah," tuturnya.

Dia pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan Mama Amy.