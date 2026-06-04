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Raffi Ahmad Beri Penjelasan Soal Benjolan di Area Bahu, Ternyata...

Kamis, 04 Juni 2026 – 07:07 WIB
Raffi Ahmad Beri Penjelasan Soal Benjolan di Area Bahu, Ternyata... - JPNN.COM
Raffi Ahmad saat menjalani operasi. Foto: Instagram/raffinagita1717

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad mengungkap penyebab dirinya harus menjalani operasi baru-baru ini.

Dia mengaku mengalami benjolan di area bahu yang diduga merupakan lipoma, kista, atau jenis benjolan jinak lainnya.

"Beberapa waktu terakhir banyak yang bertanya tentang benjolan di area bahu saya. Dari hasil pemeriksaan, kemungkinan mengarah pada lipoma (penumpukan jaringan lemak), kista, atau benjolan jinak lainnya," ungkap Raffi Ahmad melalui akun miliknya di Instagram, Rabu (3/6).

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Suami Nagita Slavina itu menjelaskan bahwa ukuran benjolan tersebut mencapai sekitar 5 hingga 6 sentimeter.

Oleh sebab itu, Raffi Ahmad merasa perlu memeriksa dan mendapatkan penanganan medis.

"Ukurannya sekitar 5-6 cm ke dalam dan tentu perlu dipantau serta ditangani dengan baik sesuai arahan dokter. Yang terpenting, jangan pernah menganggap remeh benjolan yang terus membesar atau berubah. Pemeriksaan sejak dini jauh lebih baik daripada menunggu sampai menimbulkan masalah yang lebih besar," jelas pria berusia 39 tahun itu.

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Raffi Ahmad pun telah menjalani operasi di salah satu rumah sakit baru-baru ini.

Menurutnya, kondisi kesehatannya perlahan sudah mulai membaik.

Presenter Raffi Ahmad mengungkap penyebab dirinya harus menjalani operasi baru-baru ini. Dia mengaku mengalami...

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TAGS   Raffi Ahmad  Raffi Ahmad sakit  kondisi Raffi Ahmad  Raffi Ahmad operasi 
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