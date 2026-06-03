Raffi Ahmad Harus Jalani Operasi, Ini Sebabnya

Rabu, 03 Juni 2026 – 19:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad membawa kabar kurang mengenakkan mengenai kondisi kesehatannya.

Suami Nagita Slavina itu ternyata baru saja menjalani operasi lipoma atau benjolan pada area bahu.

Kabar itu diketahui dari unggahan Raffi Ahmad melalui akunnya di Instagram.

Dalam beberapa foto dan video yang dibagikan, ayah tiga anak itu terlihat berbaring di ranjang rumah sakit dengan mengenakan baju operasi, penutup kepala medis, dan selang infus yang terpasang di tangannya

Dalam salah satu foto, Raffi Ahmad tampak menatap ke arah kamera sambil memberikan pose jempol. Dia, bahkan menunjukkan semangatnya untuk kembali beraktivitas.

‎"Tengah malam operasi selesai dan alhamdulillah operasinya lancar. Bismillah kuat dan sehat lagi.‎ Pagi hari nanti semangat lagi! Gaspol," tulis Raffi Ahmad, Rabu (3/6).

Pria berusia 39 tahun tersebut tidak lupa membagikan pesan soal pentingnya menjaga kesehatan.

Raffi Ahmad berpendapat bahwa kesehatan adalah hal yang sangat berharga dan harus dijaga.