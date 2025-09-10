Raffi Ahmad hingga Ayu Ting Ting Masuk Nominasi Indonesian Television Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - Malam puncak ajang Indonesian Television Awards (ITA) ke-10 akan digelar pada akhir September 2025.

Ajang penghargaan tersebut akan disiarkan secara langsung di Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI).

Tahun ini, ITA 2025 akan memberikan penghargaan dalam 15 kategori, termasuk dua kategori baru: Program Kompetisi Olah Raga Terpopuler dan Pasangan Terpopuler.

Adapun sembilan kategori diperuntukkan bagi program televisi, lima kategori untuk individu, dan satu Special Award.

Nominasi ditentukan berdasarkan survei Top of Mind pemirsa yang dilakukan oleh IPSOS di 24 kota dengan 1.250 sampel.

"Kami melakukan survei studi nasional, kuantitatif, untuk menentukan para nomine. Sample responden juga sangat banyak, coverage area juga luas, kami interview di 24 kota di Indonesia," kata Oscar Simamora selaku Quantitative Associate Director IPSOS di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, baru-baru ini.

Pemenang akan ditentukan melalui voting yang dibuka mulai 6 September hingga 27 September 2025 (pukul 23.59 WIB) melalui aplikasi RCTI+, Instagram ITA (@indonesiantvawards), dan Facebook ITA (Indonesian TV Awards).

Selanjutnya, perhitungan hasil voting sosial media dilakukan lembaga independen Provetic dan verifikasi terhadap hasil voting dilakukan oleh auditor independen.