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JPNN.com - Entertainment - Event

Raffi Ahmad hingga Irfan Hakim Turut Memeriahkan Grand Opening Padel Orozon

Kamis, 09 Juli 2026 – 18:33 WIB
Raffi Ahmad hingga Irfan Hakim Turut Memeriahkan Grand Opening Padel Orozon - JPNN.COM
Padel Orozon resmi menggelar grand opening di Batam yang dimeriahkan tim FYP Trans 7. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Padel Orozon menggelar grand opening di Batam. Kehadiran venue baru itu dimeriahkan turnamen padel terbesar di kota tersebut, hingga kunjungan tim FYP Trans7 yang dipimpin Raffi Ahmad dan Irfan Hakim.

Mengusung konsep "More Than Padel. More Than Sports.", Orozon hadir sebagai destinasi sport lifestyle yang menggabungkan olahraga, teknologi, komunitas, dan hiburan dalam satu lokasi.

Rangkaian grand opening diawali turnamen padel pada 27-28 Juni 2026.

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Sebanyak 80 tim dari berbagai komunitas ambil bagian memperebutkan total hadiah lebih dari Rp60 juta.

Direktur Padel Orozon Mitosima The Anakunda mengatakan peresmian tersebut menjadi langkah awal membangun ekosistem sport lifestyle di Batam.

"Grand Opening ini bukan sekadar peresmian venue baru, tetapi menjadi awal hadirnya sebuah ekosistem sport lifestyle di Batam."

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"Kami ingin Orozon menjadi tempat di mana olahraga, komunitas, teknologi, dan gaya hidup dapat tumbuh bersama," kata Mitosima dalam keterangannya, Kamis (9/7).

Peresmian Orozon juga dihadiri tim FYP Trans7. Raffi Ahmad, Irfan Hakim, Meisita Lomania, dan kru FYP mencoba langsung bermain padel, berinteraksi dengan komunitas, sekaligus menjajal berbagai fasilitas yang tersedia.

Padel Orozon resmi menggelar grand opening di Batam yang dimeriahkan tim FYP Trans 7

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TAGS   padel orozon  Raffi Ahmad  Irfan Hakim  FYP Trans7 

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