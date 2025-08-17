Minggu, 17 Agustus 2025 – 14:14 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad mengenang pertemuan pertama dengan Mpok Alpa yang terjadi pada 2018 silam.

Dia mengatakan pada saat itu Mpok Alpa mulai viral di media sosial. Keduanya bertemu dalam salah satu acara di mini market.

Siapa sangka, perempuan bernama asli Nina Carolina itu kemudian berkembang menjadi komedian sekaligus presenter ternama.

Baca Juga: Ruben Onsu Ungkap Momen Pertemuan Terakhir dengan Mpok Alpa

“Dari seorang penggemar yang sederhana. Allah takdirkan Mpok Alpa menjadi artis besar dengan tawa khasnya yang selalu menghibur banyak orang," ungkap Raffi Ahmad, Minggu (17/8).

Suami Nagita Slavina itu menyebut Mpok Alpa telah menghibur banyak orang dengan sikapnya.

Oleh sebab itu, Raffi Ahmad merasa sangat kehilangan atas kepergian Mpok Alpa.

Baca Juga: Raffi Ahmad Ungkap Obrolan Terakhir dengan Mendiang Mpok Alpa

"Hari ini tawa itu telah pergi selamanya. Tetapi kebaikan dan kenangan indah Mpok Alpa akan selalu tinggal di hati. Selamat jalan, Mpok," lanjut host FYP di Trans7 itu.

Menurut Raffi Ahmad, Mpok Alpa selama 2 tahun terakhir berjuang sembuh dari penyakit kanker payudara.