Raffi Ahmad Nyatakan Tidak Pernah Transaksi dengan Blueray Cargo

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad memberi klarifikasi setelah namanya mendadak muncul dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Adapun nama Raffi Ahmad muncul terkait kegiatannya berkunjung ke Kantor Blueray Cargo di Amerika Serikat.

Atas dasar itu, Raffi Ahmad pun menggelar konferensi pers bersama kuasa hukumnya, Hotman Paris di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Kamis (11/6).

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Dalam kesempatan tersebut, suami Nagita Slavina itu menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam transaksi apa pun dengan Blueray Cargo.

Dia mengaku bertemu pihak Blueray secara tidak sengaja saat berada di New York, Amerika Serikat, setelah mengikuti ajang maraton bersama Ariel NOAH dan Gading Marten di Chicago.

"Mas Raffi, Mas Ariel, Mas Gading foto dong sama saya'. Lho, iya, ya sudah kami foto. Di depan tokonya. Tidak masuk ke dalam," kata Raffi Ahmad.

Pria berusia 39 tahun tersebut menuturkan, saat itu dirinya sedang mengunjungi beberapa gerai usaha milik warga Indonesia di New York, yakni Awang Kitchen dan Indo Java.

Menurutnya, lokasi toko Blueray Cargo bersebelahan dengan tempat yang didatangi bersama rombongan.