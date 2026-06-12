Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Raffi Ahmad Nyatakan Tidak Pernah Transaksi dengan Blueray Cargo

Jumat, 12 Juni 2026 – 07:07 WIB
Raffi Ahmad Nyatakan Tidak Pernah Transaksi dengan Blueray Cargo - JPNN.COM
Raffi Ahmad dan kuasa hukumnya, Hotman Paris, dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Kamis (11/6). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad memberi klarifikasi setelah namanya mendadak muncul dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Adapun nama Raffi Ahmad muncul terkait kegiatannya berkunjung ke Kantor Blueray Cargo di Amerika Serikat.

Atas dasar itu, Raffi Ahmad pun menggelar konferensi pers bersama kuasa hukumnya, Hotman Paris di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Kamis (11/6).

Baca Juga:

Dalam kesempatan tersebut, suami Nagita Slavina itu menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam transaksi apa pun dengan Blueray Cargo.

Dia mengaku bertemu pihak Blueray secara tidak sengaja saat berada di New York, Amerika Serikat, setelah mengikuti ajang maraton bersama Ariel NOAH dan Gading Marten di Chicago.

"Mas Raffi, Mas Ariel, Mas Gading foto dong sama saya'. Lho, iya, ya sudah kami foto. Di depan tokonya. Tidak masuk ke dalam," kata Raffi Ahmad.

Baca Juga:

Pria berusia 39 tahun tersebut menuturkan, saat itu dirinya sedang mengunjungi beberapa gerai usaha milik warga Indonesia di New York, yakni Awang Kitchen dan Indo Java.

Menurutnya, lokasi toko Blueray Cargo bersebelahan dengan tempat yang didatangi bersama rombongan.

Presenter Raffi Ahmad memberi klarifikasi setelah namanya mendadak muncul dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Raffi Ahmad  blueray  Blueray Cargo  Hotman Paris 
BERITA RAFFI AHMAD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp