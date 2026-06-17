Raffi Ahmad Renovasi Hingga Bayar Utang IPL Apartemen Julia Perez

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Raffi Ahmad masih tetap menjaga tali silahturahmi dengan keluarga mendiang sahabatnya, Julia Perez.

Dia, bahkan memutuskan untuk membantu merenovasi dua unit apartemen milik mendiang sahabatnya tersebut, yang telah terbengkalai selama delapan tahun di kawasan Cawang, Jakarta Timur.

Keputusan itu diambil setelah Raffi Ahmad mengetahui ibunda Julia Perez, Sri Wulansih, merasa terbebani dengan biaya perawatan atau IPL (Iuran Pengelolaan Lingkungan) yang terus menunggak.

Kondisi dua unit apartemen tersebut pun sangat memprihatinkan, tak hanya penuh debu, tetapi juga mengalami kerusakan di beberapa bagian dinding lantaran sudah lama tak dihuni.

Sebagai sahabat, suami Nagita Slavina itu pun memutuskan untuk memberikan bantuan kepada ibunda mendiang Julia Perez.

"Aku bilang begini, Ma sudah jangan dijual. Apartemennya aku beresin, apa yang memang jadi kendala kami selesaikan, kami rapiin biar Mama dapat pemasukan. Sudah kami rapihin nanti disewain, Ma. Jadi Mama dapat duit dari sewa," ujar Raffi Ahmad dalam program FYP TRANS7, Selasa (16/6).

Sementara itu, Sri Wulansih mengungkapkan, aset peninggalan mendiang putrinya tersebut memang sudah sangat lama kosong.

Dia pun sempat bingung mencari cara untuk melunasi utang biaya pemeliharaan apartemen yang terus berjalan, meski unit tidak dihuni.