JPNN.com - Entertainment - Seleb

Raffi Ahmad Ungkap Obrolan Terakhir dengan Mendiang Mpok Alpa

Minggu, 17 Agustus 2025 – 04:09 WIB
Mpok Alpa bersama Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Foto: Instagram/nina_mpokalpa

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad sangat berduka dengan kepergian komedian Nina Carolina alias Mpok Alpa.

Raffi mengungkapkan percakapan terakhirnya sebelum Mpok Alpa meninggal dunia.

"Ulang tahun anaknya, kan, bentar lagi anaknya ulang tahun," kata Raffi Ahmad di rumah duka Mpok Alpa, Jagakarsa, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Rekan seprofesi Mpok Alpa tersebut mengaku sudah merahasiakan penyakit kanker payudara selama bertahun-tahun.

Dia menyatakan tidak berniat untuk menutupi kondisi kesehatan Mpok Alpa dari orang-orang disekitarnya.

Namun, sedari awal, Mpok Alpa meminta agar merahasiakan masalah kesehatannya dari orang-orang di sekitar.

"Bukannya kami menutupi, tetapi dari pihak keluarga dan Nina juga enggak mau kasih tahu siapa-siapa," ujar Raffi Ahmad.

Suami Nagita Slavina tersebut mengungkapkan Mpok Alpa sempat menjalani perawatan di Malaysia.

TAGS   Raffi Ahmad  Mpok Alpa  Mpok Alpa meninggal  kanker payudara 
