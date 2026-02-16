Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Rafles Tertimbun Longsor Tambang Emas Ilegal di Jayapura

Senin, 16 Februari 2026 – 17:32 WIB
Rafles Tertimbun Longsor Tambang Emas Ilegal di Jayapura - JPNN.COM
Tim SAR gabungan berupaya mencari korban yang tertimbun longsor di kawasan penambangan emas ilegal di Batu Putih, Kota Jayapura, Senin (16/2/2026). ANTARA/HO-SAR Jayapura

jpnn.com - Tim SAR gabungan masih mencari penambang emas ilegal yang diduga tertimbun longsor di kawasan Batu Putih, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.

Kepala Kantor SAR Jayapura Anton Sucipto di Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (16/2/2026), mengatakan pencarian terhadap korban Rafles Fonataba/Waromi(22) masih dilakukan sejak Minggu (15/2).

Insiden tertimbunnya penambang emas itu berawal dari laporan Tambirana Woru ke Kantor SAR Sentani.

Baca Juga:

Pelapor menyampaikan bahwa saat kejadian mereka melakukan penambangan tradisional di lokasi tersebut.

Saat melakukan penambangan, tiba tiba terjadi longsor yang menyebabkan korban tidak sempat menyelamatkan diri sehingga tertimbun material tanah.

Insiden itu terjadi Minggu (15/2) sekitar Pukul 14.30 WIT dan keluarga sempat mencari, namun belum ditemukan sehingga dilaporkan ke Kantor SAR Sentani.

Baca Juga:

Saat melakukan pencarian sejumlah peralatan dikerahkan seperti D-Max, peralatan extrikasi, Palkom dan PalSAR peralatan pendukung lainnya.

"Pencarian masih terus dilakukan," kata Kepala Kantor SAR Jayapura Anton Sucipto.

Pencarian terhadap Rafles Fonataba/Waromi(22) yang tertimbun longsor di lokasi tambang emas ilegal masih terus dilakukan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Longsor  tambang emas ilegal  Jayapura  Tertimbun longsor  penambang emas ilegal  penambangan emas 
BERITA LONGSOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp