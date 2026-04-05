Ragunan Bakal Buka Malam Hari untuk Olahraga Joging

jpnn.com - Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan berencana menambah jam operasional hingga malam hari bagi pengunjung yang ingin berolahraga joging.

"Kami tidak buka untuk melihat satwa di hari biasa, tetapi hanya untuk dikhususkan bagi pengunjung yang ingin olahraga joging," kata Kepala Humas Ragunan Wahyudi Bambang di Jakarta, Sabtu (4/4/2026).

Kebijakan itu sedang disiapkan menyusul tingginya minat masyarakat untuk berolahraga di kawasan Ragunan.

Menurut Bambang, rencana ini juga didorong oleh meningkatnya tren olahraga di kalangan masyarakat.

Sejak dibangun pada 2022, fasilitas jalur joging di Ragunan mengalami lonjakan pengguna yang signifikan.

Ragunan yang sudah dibuka mulai pukul 06.00 WIB kerap dipadati warga yang berolahraga.

"Kalau kami pantau di lapangan cukup tinggi ya (pengunjung yang olahraga). Karena kami buka lebih awal di pagi hari jam 06.00 WIB pengunjung ramai sekali di tempat joging itu," kata dia.

Menurut dia, kondisi lingkungan Ragunan yang asri dengan pepohonan rindang dan udara yang relatif bersih menjadi daya tarik tersendiri dibandingkan lokasi lain di Jakarta.