Rahasia Bagnaia Menyaingi Marquez di Paruh Kedua MotoGP 2025, Simak Faktanya

Jumat, 15 Agustus 2025 – 06:45 WIB

jpnn.com - Francesco Bagnaia dinilai memiliki peluang untuk menyaingi Marc Marquez pada paruh kedua MotoGP 2025.

Saat ini, Bagnaia berada di bawah bayang-bayang Marquez, yang tak lain rekan satu timnya di Ducati Lenovo.

Dari 12 seri yang berlangsung, Marquez menggila dengan catatan delapan kemenangan. The Baby Alien nyaman memimpin klasemen dengan 381 poin.

Kondisi Bagnaia di MotoGP 2025

Sementara itu, Bagnaia yang telah menjadi andalan Ducati selama bertahun-tahun, seakan tenggelam di bawah performa luar biasa Marquez.

Sejauh ini, Pecco —sapaan Bagnaia— baru sekali meraih kemenangan di MotoGP 2025. Pembalap asal Italia itu masih tertahan di peringkat ketiga dengan koleksi 213 poin.

Meski begitu, kualitas Bagnaia tidak diragukan oleh para pengamat MotoGP.

Carlos Penat, pakar MotoGP, menilai Bagnaia tetap memiliki keunggulan karena pengalamannya lebih dahulu mengenal motor Ducati dan teknisinya.

Penat percaya Bagnaia bisa bangkit di paruh kedua MotoGP 2025 jika fokus pada perlombaan, tanpa memikirkan persaingan dengan Marquez.