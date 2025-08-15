Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Rahasia Bagnaia Menyaingi Marquez di Paruh Kedua MotoGP 2025, Simak Faktanya

Jumat, 15 Agustus 2025 – 06:45 WIB
Rahasia Bagnaia Menyaingi Marquez di Paruh Kedua MotoGP 2025, Simak Faktanya - JPNN.COM
Pecco Bagnaia (63) di Automotodrom Brno. Foto: motogp

jpnn.com - Francesco Bagnaia dinilai memiliki peluang untuk menyaingi Marc Marquez pada paruh kedua MotoGP 2025.

Saat ini, Bagnaia berada di bawah bayang-bayang Marquez, yang tak lain rekan satu timnya di Ducati Lenovo.

Dari 12 seri yang berlangsung, Marquez menggila dengan catatan delapan kemenangan. The Baby Alien nyaman memimpin klasemen dengan 381 poin.

Baca Juga:

Kondisi Bagnaia di MotoGP 2025

Sementara itu, Bagnaia yang telah menjadi andalan Ducati selama bertahun-tahun, seakan tenggelam di bawah performa luar biasa Marquez.

Sejauh ini, Pecco —sapaan Bagnaia— baru sekali meraih kemenangan di MotoGP 2025. Pembalap asal Italia itu masih tertahan di peringkat ketiga dengan koleksi 213 poin.

Meski begitu, kualitas Bagnaia tidak diragukan oleh para pengamat MotoGP.

Baca Juga:

Carlos Penat, pakar MotoGP, menilai Bagnaia tetap memiliki keunggulan karena pengalamannya lebih dahulu mengenal motor Ducati dan teknisinya.

Penat percaya Bagnaia bisa bangkit di paruh kedua MotoGP 2025 jika fokus pada perlombaan, tanpa memikirkan persaingan dengan Marquez.

Francesco Bagnaia dinilai memiliki peluang untuk menyaingi Marc Marquez pada paruh kedua MotoGP 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP 2025  Bagnaia  Marc Marquez  MotoGP Austria 
BERITA MOTOGP 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp