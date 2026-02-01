Rahasia Integrated Terminal Balongan Jaga Setiap Liter BBM Tetap Prima!

jpnn.com, INDRAMAYU - PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal (IT) Balongan menjaga setiap liter BBM yang disalurkan ke SPBU telah melewati rangkaian pengujian kualitas yang ketat, berlapis, dan berkelanjutan.

IT Balongan menjadi salah satu fasilitas hilir Pertamina, menopang distribusi energi terutama ke wilayah Jawa Barat melingkupi Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning), serta sebagian wilayah di Jawa Tengah.

Selain itu, pasokan Avtur ke beberapa Depot Pengisian Pesawat Udara di wilayah Bandung dan Jakarta.

Superintendent Fuel Receiving, Storage, and Distribution IT Balongan, Firman Nugroho menjelaskan pengawasan mutu produk di IT Balongan dilakukan sejak awal hingga akhir proses distribusi.

Setiap tahapan pergerakan diawasi melalui pengujian laboratorium guna memastikan kualitas produk tetap terjaga.

IT Balongan memiliki produk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Khusus (BBK), yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Biosolar, Solar, Pertadex, Avtur, serta LPG.

Fasilitas ini mendapatkan suplai produk dari berbagai sumber, termasuk Refinery Unit Balongan, Cilacap, Dumai, Plaju.

Produk Integrated Terminal, akan didistribusikan ke fasilitas penjualan produk Pertamina melalui lebih dari 50 mobil tangki BBM dan 90 mobil tangki LPG.