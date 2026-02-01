Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Rahasia Integrated Terminal Balongan Jaga Setiap Liter BBM Tetap Prima!

Minggu, 01 Februari 2026 – 17:23 WIB
Rahasia Integrated Terminal Balongan Jaga Setiap Liter BBM Tetap Prima! - JPNN.COM
Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Balongan di Indramayu, Jawa Barat, merupakah infrastruktur hilir strategis untuk pelayanan kebutuhan energi di wilayah Jawa Bagian Barat termasuk Jakarta, dan sebagian Jawa Tengah. Integrated Terminal ini menjadi titik awal distribusi BBM, LPG dan Avtur ke masyarakat. Foto: dok Pertamina

jpnn.com, INDRAMAYU - PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal (IT) Balongan menjaga setiap liter BBM yang disalurkan ke SPBU telah melewati rangkaian pengujian kualitas yang ketat, berlapis, dan berkelanjutan.

IT Balongan menjadi salah satu fasilitas hilir Pertamina, menopang distribusi energi terutama ke wilayah Jawa Barat melingkupi Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning), serta sebagian wilayah di Jawa Tengah.

Selain itu, pasokan Avtur ke beberapa Depot Pengisian Pesawat Udara di wilayah Bandung dan Jakarta.

Baca Juga:

Superintendent Fuel Receiving, Storage, and Distribution IT Balongan, Firman Nugroho menjelaskan pengawasan mutu produk di IT Balongan dilakukan sejak awal hingga akhir proses distribusi.

Setiap tahapan pergerakan diawasi melalui pengujian laboratorium guna memastikan kualitas produk tetap terjaga.

IT Balongan memiliki produk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Khusus (BBK), yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Biosolar, Solar, Pertadex, Avtur, serta LPG.

Baca Juga:

Fasilitas ini mendapatkan suplai produk dari berbagai sumber, termasuk Refinery Unit Balongan, Cilacap, Dumai, Plaju.

Produk Integrated Terminal, akan didistribusikan ke fasilitas penjualan produk Pertamina melalui lebih dari 50 mobil tangki BBM dan 90 mobil tangki LPG.

PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal (IT) Balongan menjaga setiap liter BBM tetap prima.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  Harga BBM  Kilang Balongan  Integrated Terminal 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp