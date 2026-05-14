Rahasia Intelijen Hadirkan Suci Tanah Pembantaian

Kamis, 14 Mei 2026 – 15:15 WIB
Rahasia Intelijen, band metal alternatif asal Jakarta. Foto: Dok. Halos Records

jpnn.com, JAKARTA - Band metal alternatif, Rahasia Intelijen meluncurkan lagu terbaru yang bertitel Suci Tanah Pembantaian.

Dirilis di bawah label Halos Records, lagu tersebut memuat kritik keras dalam liriknya.

Hadir dengan aransemen yang agresif, matang, dan penuh energi, Suci Tanah Pembantaian hadir sebagai sebuah pernyataan musikal yang menyoroti konflik berkepanjangan atas wilayah yang telah dipolitisasi selama lebih dari 1.200 tahun.

Formasi terbaru Rahasia Intelijen terdiri dari Anindya Pramadhyana, Winky Wiryawan, Cesar Alkautsar, Topan Tofano, dan Nicko Rahmat Prabowo.

Kehadiran Winky Wiryawan, yang dikenal luas sebagai DJ, aktor, dan musisi, membawa warna tersendiri dalam eksplorasi musikal Rahasia Intelijen. Sementara itu, Anindya yang juga dikenal sebagai vokalis band Saint Loco memperkuat karakter agresif dan intens dalam musikalitas.

Latar belakang para personel yang beragam, dengan pengalaman panjang di industri kreatif dan musik Indonesia, menjadikan identitas Rahasia Intelijen semakin solid dan matang.

Anindya Pramadhyana mengatakan bahwa single Suci Tanah Pembantaian dari Rahasia Intelijen mengangkat isu mengenai tanah yang disucikan dan diperebutkan oleh beberapa agama besar dunia.

Di balik narasi religius yang selama ini berkembang, wilayah tersebut terus menjadi arena pertumpahan darah dengan lapisan kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan perdagangan.

