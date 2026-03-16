JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Rahasia Kecil dari Tim Besutan Valentino Rossi VR46

Senin, 16 Maret 2026 – 21:52 WIB
Suasana paddock Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Sirkuit Mandalika. Foto: Pertamina Lubricants.

jpnn.com - Isu pergerakan tim satelit menjelang era baru MotoGP 2027 mulai bermunculan.

Salah satu cerita menarik datang dari tim milik legenda balap motor, Valentino Rossi, yakni VR46 Racing Team.

Tim besutan Rossi itu ternyata sempat didekati oleh Aprilia untuk kemungkinan kerja sama pada masa depan.

Kabar itu diungkap langsung oleh kepala tim VR46, Alessio Salucci. Dia mengakui memang sempat ada komunikasi dengan pabrikan asal Italia tersebut pada musim dingin lalu.

Namun, menurutnya pembicaraan itu tidak pernah berkembang menjadi negosiasi serius.

Alessio Salucci menyebut diskusi tersebut terjadi karena Aprilia ingin membuka komunikasi dengan VR46.

“Kami sedikit berbicara dengan Aprilia karena mereka ingin berbicara dengan kami, dan kami orang yang sopan,” ujarnya.

Dia menegaskan pembicaraan itu hanya sebatas obrolan awal tanpa rencana konkret untuk berpindah pabrikan.

TAGS   Valentino Rossi  MotoGP  VR46 Racing  Aprilia  Ducati 
