JPNN.com - Otomotif - Mobil

Rahasia Mitsubishi Destinator Tetap Stabil di Tengah Badai

Rabu, 29 Oktober 2025 – 08:00 WIB
MMKSI menghadirkan Mitsubishi Destinator, sebuah premium family SUV yang menawarkan tiga varian yakni GLS dengan harga jual Rp385 juta, Exceed Rp405 juta, dan Ultimate Rp465 juta. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Musim hujan sering kali jadi ujian bagi para pengemudi: jalanan licin, jarak pandang terbatas, dan ancaman aquaplaning yang bisa datang kapan saja.

Namun, bagi pemilik Mitsubishi Destinator, tantangan itu bisa berubah jadi kenyamanan baru di balik kemudi.

SUV keluarga tujuh penumpang yang dikembangkan untuk pasar ASEAN itu, hadir dengan filosofi “Confidence Booster for Energetic Families”.

Destinator bagi Mitsubishi adalah kendaraan yang tak hanya kuat dan elegan, tetapi juga bisa diandalkan di segala kondisi termasuk saat langit sedang murung.

Nyaman dan Aman Saat Hujan

Mengemudi di tengah hujan kini tak lagi menegangkan. Mitsubishi melengkapi Destinator dengan sederet fitur canggih yang bekerja senyap, tetapi sangat terasa manfaatnya di jalan basah.

Mulai dari auto wiper yang otomatis menyala ketika tetesan air menyentuh kaca depan, hingga auto defogger yang menjaga visibilitas tetap jernih tanpa repot menyalakan AC manual.

Visibilitas pun makin terbantu berkat LED foglamp yang mampu “memotong” kabut dari bawah, dan posisi duduk commanding khas SUV Mitsubishi.

Bagi pemilik Mitsubishi All-new Destinator, tantangan berkendara saat hujan bisa berubah jadi kenyamanan baru di balik kemudi.

TAGS   Mitsubishi Destinator  Mitsubishi  fitur mitsubishi destinator  Musim Hujan  spesifikasi Mitsubishi Destinator  harga Mitsubishi Destinator 
