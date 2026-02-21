Rahasia Nasi Curry Kantin Kendal yang Jadi Menu Favorit Banyak Orang

jpnn.com, JAKARTA - Pemilik Kantin Kendal Rayhan Christian Siego mengatakan ingin selalu menghadirkan kantin yang tak sekadar sebagai tempat makan.

Dia ingin Kantin Kendal menjadi bagian dari ruang kuliner harian yang nyaman dan hidup.

Menurut Rayhan, hal itu yang menjadi salah satu rahasia kesuksesan Kantin Kendal, selain menu nasi curry.

“Bukan sekadar nasi curry biasa, dengan porsi melimpah, rasa yang khas, dan harga ramah, menjadi kombinasi pas,” kata Rayhan dikutip, Sabtu (21/2).

Di sisi lain, Sosial Media & Marketing Kantin Kendal Endhita mengaku rahasia kepopuleran nasi curry terletak pada keberanian menyajikan porsi yang benar-benar “niat”.

Endhita menyebut dalam satu piring, pengunjung sudah mendapatkan nasi hangat, kuah kari kental, potongan katsu besar, telur, aneka sayuran, serta kondimen tambahan yang membuat setiap suapan terasa lengkap dan memuaskan.

Hal itu yang membuatnya makin dicari, setiap paket nasi curry sudah termasuk es teh gratis.

Menurut dia, detail sederhana terasa spesial, bagi pelanggan setia tanpa harus merogoh kocek dalam.