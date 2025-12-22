Close Banner Apps JPNN.com
Rahasia Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak di Balik Ketajaman Ramon Tanque

Senin, 22 Desember 2025 – 13:30 WIB
Rahasia Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak di Balik Ketajaman Ramon Tanque - JPNN.COM
Ramon Tanque (tengah) menjelma menjadi mesin gol Persib Bandung. Foto: Persib Bandung.

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyoroti perkembangan signifikan yang ditunjukkan Ramon 'Tanque' de Andrade Souza.

Penyerang asal Brasil itu mulai menemukan ketajamannya di lini depan Maung Bandung.

Di awal musim, Tanque sempat mengalami periode sulit karena belum mampu mencetak gol.

Baca Juga:

Pendekatan Bojan Hodak Berbuah Ketajaman Ramon Tanque

Namun, Hodak memilih tidak memberi tekanan berlebihan. 

Dia bersama tim pelatih justru terus mendorong sang penyerang agar tetap percaya diri dan fokus pada proses.

"Saya tidak pernah mengultimatum apa pun terhadapnya. Sejak pertandingan awal dia belum juga bisa mencetak gol, saya dan kami semua terus memberikan motivasi."

Baca Juga:

"Dia bekerja keras, berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkanya," ucap juru taktik asal Kroasia itu.

Dari Kebuntuan Menuju Peran Penentu

Perlahan, kerja keras tersebut membuahkan hasil. Tanque kini telah mengoleksi empat gol bersama Persib, terdiri dari tiga gol di ajang BRI Super League 2025/26 dan satu gol di kompetisi AFC Champions League Two.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyoroti perkembangan signifikan yang ditunjukkan Ramon 'Tanque' de Andrade Souza.

