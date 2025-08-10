Rahasia Skincare ala Tom Lembong

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong membeber rahasia perawatan kulitnya. Tom -panggilan akrabnya- mengaku tidak memakai produk perawatan kulit atau skincare.

Pria kelahiran 4 Maret 1971 itu mengungkapkan dirinya hanya sering membasuh kulit dan wajah dengan air. "Pakai air keran biasa," ujarnya dalam ramah tamah di rumah Anies Baswedan di Jakarta Selatan, Minggu (10/82025).

Ada hal yang mendorong Tom sering membasuh kulit dan wajah dengan air. Dia mengaku kerap dan berlama-lama berada di ruangan dengan pengondisian udara (AC) sehingga membuat kulitnya kering.

"Begitu terasa kering, basuh dengan air," imbuh pria yang memiliki kulit bersih cerah alias glowing itu.

Walakin, Tom pernah menggunakan produk skincare. Saat menjalani penahanan dalam proses hukum kasus korupsi kuota impor gula, Tom merasakan ruang tahanan yang panas.

Oleh karena itu, Tom minta dikirimi produk skincare. Namun, dia justru merasa tidak telaten menggunakan produk perawatan kulit itu.

"Harus pakai lotion, ditambah ada cairan lain lagi, terlalu membuang banyak waktu," kata pria yang menghatamkan banyak buku selama 9 bulan di tahanan itu.(jpnn.com)