JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Rahasia Solidnya Pertahanan Persib Bandung Terungkap: Sosok Ini Jadi Kunci

Selasa, 04 November 2025 – 04:30 WIB
Rahasia Solidnya Pertahanan Persib Bandung Terungkap: Sosok Ini Jadi Kunci
Para pemain Persib, Andrew Jung, Federico Barba, Patricio Matricardi, dan Uilliam Barros mengawal para pemain Selangor FC dalam laga AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/10/2025) malam . Foto: doc. AFC 2025

jpnn.com - Lini pertahanan Persib Bandung musim ini menjadi salah satu yang paling solid di BRI Super League 2025/26.

Di balik rapatnya barisan belakang Maung Bandung, ada sosok baru yang mencuri perhatian, yakni Federico Barba.

Peran Krusial Federico Barba

Pemain asal Italia itu tak hanya kuat dalam duel, tetapi juga menghadirkan ketenangan dan kepemimpinan di jantung pertahanan.

Pelatih Persib Bojan Hodak menyebut Barba sebagai figur yang membawa pengaruh besar dalam keseimbangan tim.

"Barba memberi stabilitas di belakang. Dia punya karakter pemimpin yang dibutuhkan untuk mengatur lini pertahanan," ucap Hodak.

Menonjol Dibanding Pemain Lain

Menurut Hodak, pengalaman Barba membuatnya tampil menonjol di antara para pemain belakang Persib.

Meskipun Julio Cesar dan Patricio Matricardi juga tampil solid, Hodak menilai Barba memiliki kualitas yang berbeda.

"Julio dan Pato pemain yang sangat bagus, tapi mereka lebih pendiam. Barba bisa berkomunikasi, mengatur posisi, dan memotivasi rekan setim," tambahnya.

