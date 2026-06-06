Rahasia Teknologi BYD Dibuka ke Publik, Pengunjung Bisa Mengintip dari Dekat

jpnn.com - PT BYD Motor Indonesia melanjutkan rangkaian BYD Tech Culture Fest 2026 ke Medan setelah sebelumnya mendapat respons positif di Jakarta. Kota terbesar di Sumatera Utara itu dipilih karena dinilai memiliki potensi besar dalam perkembangan kendaraan listrik.

Melalui festival ini, BYD tidak hanya memamerkan produk, tetapi juga mengajak masyarakat mengenal dan merasakan langsung teknologi kendaraan energi baru melalui berbagai aktivitas interaktif.

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao mengatakan pengalaman langsung menjadi cara terbaik untuk memperkenalkan teknologi kendaraan listrik kepada masyarakat.

"Karakter mobilitas masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah Sumatera, sangat beragam. Karena itu kami percaya teknologi perlu dirasakan secara langsung agar masyarakat dapat memahami bagaimana inovasi kendaraan energi baru dapat menjawab berbagai kebutuhan penggunaan sehari-hari," ujar Eagle Zhao.

Berbagai aktivitas disiapkan dalam acara tersebut, mulai dari Technology Zone yang menampilkan teknologi Blade Battery, e-Platform 3.0, dan DM Technology, hingga area test drive kendaraan BYD dan DENZA.

Pengunjung juga dapat menyaksikan Drifting Experience serta mencoba Monster Track menggunakan DENZA B5 untuk merasakan kemampuan kendaraan di berbagai medan.

Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan mengatakan festival ini dirancang agar masyarakat dapat memahami teknologi kendaraan energi baru dengan cara yang lebih menarik.

"Melalui pendekatan yang interaktif ini, kami ingin membantu masyarakat memahami bagaimana teknologi kendaraan energi baru dapat bekerja secara nyata dan relevan dengan kebutuhan mobilitas sehari-hari," kata Luther.