Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Rahasiakan Ayah Kandung Ressa Rossano, Denada: Aku Sudah Memaafkan

Minggu, 12 April 2026 – 17:17 WIB
Musikus Denada Tambunan. Foto: Instagram/denadaindonesia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denada akhirnya membeberkan alasan merahasiakan identitas ayah biologis putranya, Ressa Rizky Rosano.

Dia mengatakan bahwa pria tersebut sudah sejak lama memilih pergi.

“Dia sudah memutuskan untuk tidak berada di hidup kami,” ungkap Denada dalam program FYP di Trans 7, Sabtu (11/4).

Pemilik album One Stop Dangdut itu merasa tidak ada urgensi untuk membuka identitas ayah Ressa Rossano ke publik.

Selain tidak memberikan manfaat, Denada mengaku sudah memaafkan pria tersebut.

"Buat apa aku buka ke publik? Aku sudah memaafkan dia, dan aku tidak mau menyalahkan dia," ujar perempuan berusia 47 tahun itu.

“Kalau anak aku mempertanyakannya, tentu aku harus memberitahukan kepada dia,” sambungnya.

Denada kini memilih untuk memaafkan dan berdamai dengan masa lalunya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Denada  Ressa Rossano  Anak Denada  kasus Denada 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp