Rahasiakan Identitas Pacar Baru, Kimberly Ryder Ungkap Alasannya
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Kimberly Ryder ternyata masih enggan mengungkap identitas pacar atau kekasih baru ke publik.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV.
"No comment," kata Kimberly Ryder, Selasa (23/12).
Mantan istri Edward Akbar itu menyatakan dirinya tidak mau mempamerkan hubungan asmaranya ke publik.
Salah satu pertimbangan Kimberly Ryder yaitu khawatir apabila hubungan tersebut kandas dan tidak berujung pernikahan.
"Takut nanti enggak jadi, terus dibilang gonta-ganti pacar lah," ucap perempuan berusia 32 tahun itu.
Meski demikian, Kimberly Ryder sempat memberi bocoran soal awal kedekatannya dengan pacar barunya.
Pemain film Bangsal Isolasi itu ternyata dikenalkan kepada pengusaha tersebut oleh sang ibunda.