Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Rahasiakan Identitas Pacar Baru, Kimberly Ryder Ungkap Alasannya

Kamis, 25 Desember 2025 – 12:12 WIB
Rahasiakan Identitas Pacar Baru, Kimberly Ryder Ungkap Alasannya - JPNN.COM
Aktris Kimberly Ryder di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/6). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Kimberly Ryder ternyata masih enggan mengungkap identitas pacar atau kekasih baru ke publik.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV.

"No comment," kata Kimberly Ryder, Selasa (23/12).

Baca Juga:

Mantan istri Edward Akbar itu menyatakan dirinya tidak mau mempamerkan hubungan asmaranya ke publik.

Salah satu pertimbangan Kimberly Ryder yaitu khawatir apabila hubungan tersebut kandas dan tidak berujung pernikahan.

"Takut nanti enggak jadi, terus dibilang gonta-ganti pacar lah," ucap perempuan berusia 32 tahun itu.

Baca Juga:

Meski demikian, Kimberly Ryder sempat memberi bocoran soal awal kedekatannya dengan pacar barunya.

Pemain film Bangsal Isolasi itu ternyata dikenalkan kepada pengusaha tersebut oleh sang ibunda.

Aktris Kimberly Ryder ternyata masih enggan mengungkap identitas pacar atau kekasih baru ke publik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kimberly Ryder  Kimberly Ryder cerai  Pacar Kimberly Ryder  Kekasih Kimberly Ryder 
BERITA KIMBERLY RYDER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp