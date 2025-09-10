Close Banner Apps JPNN.com
Rahayu Saraswati Keponakan Prabowo Mundur dari DPR RI, Alasannya Begini

Rabu, 10 September 2025 – 21:10 WIB
Anggota DPR RI Rahayu Saraswati di Kompleks Parlemen, Jakarta. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengundurkan diri sebagai Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu mundur karena memahami ada ungkapannya beberapa waktu lalu yang dinilai menyakiti banyak pihak.

Rahayu pun menyampaikan permohonan maaf atas ucapan dan kesalahannya tersebut.

Pengunduran diri tersebut disampaikan Rahayu melalui akunnya @rahayusaraswati di Instagram.

"Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai Anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra," kata Rahayu dalam unggahan video di akun Instagram-nya, Rabu (10/9/2025).

Dia menjelaskan bahwa ungkapannya yang dinilai menyakiti hati rakyat adalah dalam tayangan Podcast On The Record dari ANTARA TV.

Dalam siniar itu, dia berbincang selama 42 menit dengan membahas berbagai isu yang menyangkut isu perempuan hingga ekonomi kreatif.

Namun dari tayangan itu, dia mengatakan ada dua menit lebih bagian video siniar itu yang dipotong dan dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin "menyulutkan api" amarah masyarakat.

