Rahmad Handoyo Raih Gelar Doktor dengan Model Pemberdayaan CSR untuk Naikkan Kelas UKM

jpnn.com, SOLO - Anggota DPR RI (2014-2019 dan 2019-2024), Rahmad Handoyo, resmi menyandang gelar Doktor setelah mempertahankan disertasinya di Program Studi S3 Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS), Senin (29/12).

Disertasinya berjudul "Desain Model Pemberdayaan Corporate Social Responsibility Dalam Usaha Kecil (Studi Tentang CSR PT Bio Farma)".

Dalam penelitiannya, Rahmad Handoyo mengulas pentingnya peran CSR BUMN dalam mendorong usaha kecil naik kelas menjadi usaha menengah. Ia menyatakan bahwa tujuan CSR BUMN adalah menciptakan manfaat bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta membangun hubungan harmonis dengan masyarakat.

"Dengan dana trilyunan rupiah tiap tahun, BUMN bisa mendorong usaha kecil naik kelas menjadi usaha menengah dengan kemitraan bantuan modal kerja dan investasi agar usahanya makin maju," ujarnya dalam keterangan yang diterima, Senin (29/12).

Namun, Rahmad menambahkan, diperlukan strategi khusus agar program CSR tepat sasaran dan sesuai target. Melalui studi pada CSR PT Bio Farma, ia berhasil merancang sebuah model pemberdayaan.

"Desain model ini nantinya dapat memberikan sumbangsih kepada stakeholder, terutama BUMN yang akan menyalurkan kredit kepada usaha kecil agar tepat sasaran dan mendorong usaha kecil naik kelas jadi usaha menengah," jelas Rahmad Handoyo.

Sidang promosi doktor yang digelar di Gedung Pascasarjana UNS itu dihadiri keluarga, tokoh Solo Raya, Jawa Tengah, dan sejumlah tokoh nasional. (tan/jpnn)