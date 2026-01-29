Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Rahmaddian Shah Ditunjuk jadi Plh Ketum PP AMPG, Ini Alasannya

Kamis, 29 Januari 2026 – 09:23 WIB
Rahmaddian Shah Ditunjuk jadi Plh Ketum PP AMPG, Ini Alasannya - JPNN.COM
Pengurus PP AMPG melakukan kunjungan selama 20 hari ke beberapa negara di Timur Tengah dan Eropa. Foto: dokumentasi AMPG

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG), Muhammad Rahmaddian Shah ditunjuk resmi menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Ketua Umum PP AMPG.

Amanah tersebut diemban seusai Rapat Pleno Pengurus AMPG di Jakarta, pada Senin (26/1) lalu.

Ketua Umum PP AMPG Datuk H Said Aldi Al Idrus mengatakan SK Plh Ketua Umum diserahkan seusai Rapat Koordinasi Panitia Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 AMPG.

Baca Juga:

Penunjukan Rahmaddian sebagai Plh Ketua Umum PP AMPG lantaran Ketua Umum PP AMPG bersama Puluhan Pengurus PP AMPG melakukan kunjungan selama 20 hari ke beberapa negara di Timur Tengah dan Eropa.

Kemudian dilanjutkan dengan umrah bersama PP AMPG dalam rangkaian HUT AMPG ke-24.

“Ini adalah langkah strategis organisasi dalam menjaga kepemimpinan, memperkuat soliditas kader, serta memastikan efektivitas pelaksanaan agenda kegiatan AMPG yang berterusan,” ucap Said dalam keterangan tertulisnya, pada Kamis (29/1).

Baca Juga:

Said Aldi mengungkapkan bahwa Ramaddian Shah juga akan mewakili dirinya sebagai Ketum PP AMPG untuk menghadiri beberapa Musda DPD I Golkar yang akan diselenggarakan di beberapa daerah di antaranya DPD I Golkar Sumatera Utara, DPD I Maluku Utara, dan DPD I Sulawesi Utara.

“Saya mengimbau kepada seluruh ketua PD AMPG se-Indonesia dan panitia yang dibentuk PP AMG yang akan melaksanakan program-program organisasi agar berkoordinasi dengan PLH Ketum PP AMPG M Rahmaddian,” tuturnya.

Datuk H Said Aldi Al Idrus mengatakan bahwa SK Plh Ketua Umum diserahkan usai Rapat Koordinasi Panitia Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 AMPG.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PP AMPG  Rahmaddian Shah  Partai Golkar  Puasa  anak yatim 
BERITA PP AMPG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp