JPNN.com - Daerah

Rahmat Loncat dari Lantai 6 Gedung Universitas Widyatama, Sampai di Bawah Tewas

Kamis, 30 Oktober 2025 – 12:39 WIB
Ilustrasi. Foto: diambil dari widyatamaacid

jpnn.com - BANDUNG - Karyawan Universitas Widyatama Bandung tewas, diduga karena bunuh diri.

Korban laki-laki atas nama Rahmat Permana (49 tahun) itu meloncat dari lantai 6 gedung kampus.

Rahmat lalu ditemukan tergeletak tak bernyawa di Gedung B Halaman Food Court Universitas Widyatama, Jalan Cikutra No.20A, Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung pada Selasa (28/10) sekitar pukul 20.00 WIB.

“Pria diduga percobaan bunuh diri dengan identitas Rahmat Permana, warga Desa Sukatani, Kecamatan Hatur Wangi, Kabupaten Cianjur,” kata Kasi Humas Polrestabes Bandung AKP Nurinda saat dikonfirmasi, Kamis (30/10).

Nurinda menuturkan, korban pertama kali ditemukan oleh saksi seorang office boy yang sedang bertugas.

Di tubuh korban, ditemukan sejumlah luka di bagian pinggul belakang patah, lutut, dan pergelangan kaki sebelah kiri, luka di bagian kening patah dan bagian sikut sebelah kiri.

“Pukul 21.25 WIB tiba di TKP tim Inafis bersama dengan satu unit ambilans PMI, selanjutnya dilakukan olah TKP oleh unit Inafis Polrestabes Bandung,” tuturnya.

Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit (RS) Sartika Asih untuk pemeriksaan lebih lanjut. (mcr27/jpnn)

Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

