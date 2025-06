Raih 2 Penghargaan Bergengsi, PT IIM Sukses Selaraskan Kinerja dan Kontribusi Sosial

jpnn.com, JAKARTA - PT Insight Investments Management (PT IIM) kembali menorehkan prestasi baik di tingkat internasional maupun nasional.

Produk reksa dana syariah PT IIM, Insight Simas Asna Pendapatan Tetap Syariah (I-ASNA), meraih dua penghargaan internasional dalam ajang LSEG Lipper Fund Awards Global Islamic 2025, masing-masing untuk kategori Best Fund Over 3 Years dan Best Fund Over 5 Years.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan kinerja konsisten dan risk-adjusted return yang unggul dibandingkan reksa dana sejenis di pasar global. Penilaian dilakukan secara kuantitatif dengan metodologi Lipper Leader for Consistent Return, yang menekankan pada konsistensi hasil dan pengelolaan risiko yang efektif.

Dalam pernyataan tertulisnya, Senin (16/06), Investment Director PT IIM Camar Remoa menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian internasional ini.

“Kami bangga atas pencapaian ini, menunjukkan bahwa kinerja produk reksa dana kami diakui secara global. Prestasi ini menjadi bukti bahwa pengelolaan investasi berbasis prinsip syariah dan keberlanjutan mampu bersaing secara kompetitif di tingkat internasional,” Ungkap Camar.

Tak hanya dari sisi kinerja produk, komitmen PT IIM terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial juga mendapatkan apresiasi nasional.

Pada ajang TOP CSR Awards 2025 yang diselenggarakan oleh majalah Top Business pada Rabu 11 Juni 2025 di Jakarta, PT IIM dianugerahi penghargaan TOP CSR Awards 2025 # Star 5 dan TOP Leader on CSR Commitment 2025.

Dalam pernyataan tertulisnya, Senin (16/06), Direktur PT IIM Ria M Warganda yang merupakan penerima Top Leader on CSR Commitment 2025 menyampaikan rasa syukur atas berbagai penghargaan ini, serta menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung.