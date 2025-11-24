Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga

Raih 3 Penghargaan Passion Drift Awards 2025, Obell Sahroni Sandang Gelar Juara Nasional Pro 2

Senin, 24 November 2025 – 15:50 WIB
Raih 3 Penghargaan Passion Drift Awards 2025, Obell Sahroni Sandang Gelar Juara Nasional Pro 2 - JPNN.COM
Drifter muda Ahmad Rofbell Ardante Sahroni menyandang gelar Juara Nasional (National Champion) Pro 2 2025. Foto: ASC Monster Drift

jpnn.com - Drifter muda Ahmad Rofbell Ardante Sahroni atau yang beken disapa dengan panggilan Obell, menutup musim balap 2025 dengan prestasi moncer di ajang Passion Drift Awards 2025 yang digelar di Museum Mobil Sentul, Minggu (23/11).

Obell Sahroni sukses membawa pulang tiga penghargaan sekaligus, termasuk gelar paling bergengsi, Juara Nasional (National Champion) Pro 2 2025.

Selain itu, Obell juga memperoleh penghargaan Favourite Drifter, setelah mendapatkan suara terbanyak dari masyarakat.

Baca Juga:

Tak hanya itu, bersama komunitas Drift Enthusiast Indonesia, Obell turut menjadi bagian dari penerima penghargaan Best Fan of the Year.

Passion Drift Awards diberikan kepada para drifter terbaik berdasarkan performa sepanjang musim, penilaian juri, serta voting publik.

"Alhamdulillah, ini penutup musim yang begitu manis buat aku. Gelar juara nasional ini adalah hasil kerja keras satu musim penuh, mulai dari latihan, kualifikasi, battle, sampai evaluasi setiap ronde," kata Obell dalam keterangannya, Senin (24/11/2025).

Baca Juga:

Pada Kejurnas Passion Drift Challenge 2025, Obell tampil dominan di kelas Pro 2. Dari tiga seri yang digelar, dia mencatat 100% win rate, mengunci gelar juara dengan total 334 poin, unggul jauh atas rival terdekatnya, Farrel Rafellyno, yang mengumpulkan 238 poin.

Hal itu juga yang menjadi faktor terpilihnya Obell sebagai Favourite Drifter.

Drifter muda Ahmad Rofbell Ardante Sahroni atau yang beken disapa Obell Sahroni menutup musim balap 2025 dengan prestasi moncer, di ajang Passion Drift Awards.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Obell  Obell Sahroni  drifter  Passion Drift Awards 2025  ASC Monster Drift  Penghargaan 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp