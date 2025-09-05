Raih 4 Emas, Klungkung Dominasi Cabor Paralayang PORPROV Bali

jpnn.com, KLUNGKUNG - Kontingen Kabupaten Klungkung meraih prestasi membanggakan dengan keluar sebagai juara umum cabang olahraga (cabor) paralayang pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Bali ke-XVI tahun 2025.

Capaian ini sekaligus menjadi pelecut semangat bagi atlet dari cabor lainnya untuk menorehkan hasil terbaik.

Ketua Umum KONI Klungkung, Anak Agung Gde Anom, mengapresiasi perjuangan para atlet paralayang yang dinilai berhasil melampaui target.

"Dari delapan emas yang diperebutkan, kami berhasil membawa pulang empat emas. Ini menjadi kebanggaan besar, terlebih karena kita juga menjadi tuan rumah,” ujarnya saat menyaksikan pertandingan muaythai di Aula Universitas Hindu Negeri Denpasar, Jumat (5/9).

Anom menegaskan komitmen KONI Klungkung untuk terus mendukung semua cabor hingga PORPROV Bali usai. Dia optimistis semangat juang atlet akan membawa hasil positif di berbagai nomor pertandingan.

“Kami akan terus memberikan dukungan penuh kepada semua atlet dan pelatih. Setiap usaha dan kerja keras pasti membuahkan hasil memuaskan. Mari kita jaga semangat ini hingga akhir acara dan bawa nama baik Kabupaten Klungkung,” katanya.

Hingga saat ini, Klungkung telah mengoleksi 11 emas, 7 perak, dan 8 perunggu dari berbagai cabor. Anom menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan agar prestasi ini bisa dipertahankan di tingkat provinsi maupun nasional.

“Kesungguhan kami dalam pembinaan atlet tidak hanya saat menjelang pekan olahraga, namun terus dipersiapkan secara berkelanjutan,” tegasnya.