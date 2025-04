Raih 5 Juta Penonton, Jumbo Masuk Daftar 10 Film Indonesia Terlaris

jpnn.com, JAKARTA - Jumlah penonton film animasi Jumbo terus meningkat pesat dari hari ke hari.

Tayang sejak Lebaran, film animasi Jumbo kini telah ditonton lebih dari 5 juta penonton.

Pencapaian 5 juta penonton sekaligus mengukuhkan Jumbo sebagai film animasi terlaris sepanjang masa di Indonesia, mengalahkan Frozen II (2019) yang meraih 4,6 juta penonton lebih menurut data agregator online untuk film box office, Cinepoint.

Jumbo juga mencapai perolehan penonton harian tertinggi sejak pertama tayang pada Jumat (17/4), yang mencapai 500 ribu lebih penonton.

Pada penayangan hari ke-19, Jumbo juga mencatatkan jumlah show sold out terbanyaknya, mencapai 797++.

Tidak hanya melampaui perolehan penonton Frozen II, Jumbo juga masuk jajaran elite sebagai Top 10 Film Indonesia Terlaris Sepanjang Masa.

Rekor lainnya, karena Jumbo menjadi satu-satunya animasi yang berada di daftar tersebut.

Mengutip data filmindonesia.or.id, sebelumnya 10 film Indonesia terlaris yakni KKN di Desa Penari (10.061.033), Agak Laen (9.125.188) Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part I (6.858.616), Pengabdi Setan 2: Communion (6.390.970), Dilan 1990 (6.315.664), Miracle in Cell No. 7 (5.861.067), Vina Sebelum 7 Hari (5.815.945), Dilan 1991 (5.253.411), Sewu Dino (4.891.469), Kang Mak: From Pee Mak (4.860.565).