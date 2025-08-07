Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Raih Akreditasi Unggul, Universitas Jayabaya Minta Prabowo Evaluasi PTN Mandiri

Kamis, 07 Agustus 2025 – 10:54 WIB
Raih Akreditasi Unggul, Universitas Jayabaya Minta Prabowo Evaluasi PTN Mandiri - JPNN.COM
Rektor universitas Jayabaya Fauzi Hasibuan (kiri) didampingi Ketua Yayasan Universitas Jayabaya Moestar Putrajaya (kanan) saat mengumumkan raihan akreditasi Unggul untuk Universitas Jayabaya. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Jayabaya baru-baru ini meraih predikat Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Capaian ini merupakan pengakuan tertinggi terhadap mutu institusi, tata kelola, serta daya saing kampus di tingkat nasional.

Ketua Yayasan Universitas Jayabaya Moestar Putrajaya menyatakan bahwa pencapaian ini adalah hasil dari budaya mutu yang konsisten.

Baca Juga:

"Akreditasi Unggul bukan sekadar label, tapi refleksi dari budaya mutu yang kami jaga selama ini sebagai kampus swasta tertua di Jakarta," ujarnya.

Moestar juga menyampaikan rasa bangganya atas capaian ini, yang tidak hanya meningkatkan reputasi Universitas Jayabaya tetapi juga memberikan kontribusi besar bagi dunia pendidikan di Indonesia.

"Kami telah menghasilkan ribuan alumni yang bermanfaat bagi bangsa, dan capaian ini membuktikan bahwa kami mampu bersaing di tingkat nasional," tambahnya.

Baca Juga:

Namun, Moestar juga menyuarakan keprihatinan terhadap kebijakan kemandirian keuangan PTN yang dinilai menciptakan ketimpangan dalam dunia pendidikan tinggi.

"PTN yang bisa menentukan tarif seperti swasta tapi tetap disubsidi negara menciptakan kompetisi yang tidak adil," katanya.

Universitas Jayabaya menyuarakan keprihatinan terhadap kebijakan kemandirian keuangan PTN yang dinilai menciptakan ketimpangan dalam dunia pendidikan tinggi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   universitas jayabaya  Jayabaya  PTN Mandiri  Perguruan Tinggi  Prabowo 
BERITA UNIVERSITAS JAYABAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp