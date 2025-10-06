Raih Apresiasi Nasional, ABM Group Tegaskan Konsistensi Keberlanjutan dalam Bisnis

jpnn.com, JAKARTA - PT ABM Investama Tbk (ABMM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan praktik bisnis berkelanjutan melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Berangkat dari keyakinan bahwa pertumbuhan bisnis harus selaras dengan kemajuan masyarakat dan kelestarian lingkungan, ABMM menutup kuartal ketiga dengan torehan tiga penghargaan bergengsi di bidang CSR.

Presiden Direktur ABMM Achmad Ananda Djajanegara mengungkapkan bahwa komitmen keberlanjutan terus dibuktikan di lapangan.

Baca Juga: Cipta Kridatama Angkat Pertanian Ramah Lingkungan ke Pentas Nasional

“Keberlanjutan bukan hanya komitmen, melainkan bagian dari bisnis ABMM. Kami percaya pertumbuhan perusahaan hanya akan bermakna jika sejalan dengan kontribusi nyata bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Achmad.

Pada Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama Indonesia Social Sustainability Forum, ABMM meraih dua penghargaan.

Penghargaan pertama datang dari Kalimantan Selatan, tepatnya dari Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar. Produk lokal unggulan, Kopi Aranio, berhasil meraih penghargaan Bronze pada ajang PDB Award 2025.

Keberhasilan ini merupakan hasil dari perjalanan kolaboratif antara petani lokal, UMKM, BUMDes Tiwingan Sejahtera dan ABMM. Melalui pendampingan budidaya, peningkatan mutu pascapanen, serta dukungan branding dan pemasaran, ABMM berperan aktif dalam membantu Kopi Aranio naik kelas dan memperluas pengakuan hingga ke kancah nasional.

“Penghargaan Bronze ini merupakan kebanggaan bersama. Kami berterima kasih kepada ABM Investama yang telah konsisten mendukung pemberdayaan petani kopi Aranio. Sinergi ini membuktikan bahwa kolaborasi antara masyarakat lokal, pemerintah, dan perusahaan dapat menghasilkan dampak positif yang nyata,” ujar Ketua BUMDes Tiwingan Sejahtera Ahmad Yani.