Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Raih BAZNAS Awards 2025, Menko PM Muhaimin Dorong Kolaborasi Perangi Kemiskinan

Jumat, 29 Agustus 2025 – 14:29 WIB
Raih BAZNAS Awards 2025, Menko PM Muhaimin Dorong Kolaborasi Perangi Kemiskinan - JPNN.COM
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) RI A. Muhaimin Iskandar. Foto: dok. Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menganugerahkan penghargaan kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) RI A. Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Pendukung Gerakan Zakat, dalam ajang BAZNAS Award 2025 di Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi Menko PM Muhaimin dalam mendukung gerakan zakat dan pemberdayaan masyarakat.

BAZNAS menilai peran kementerian yang dipimpinnya sangat strategis dalam mengintegrasikan program pemerintah dengan gerakan zakat nasional untuk menanggulangi kemiskinan.

Baca Juga:

Dalam sambutannya, Menko PM Muhaimin Iskandar menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diberikan.

Dia menegaskan, kerja sama antara pemerintah dan BAZNAS harus terus diperkuat sebagai bagian dari solusi pengentasan kemiskinan di Indonesia.

“Terima kasih atas apresiasi yang diberikan BAZNAS kepada saya pribadi dan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Semoga kerja sama ini dapat mendorong orientasi baru pembangunan nasional yang berlandaskan kebersamaan, serta mampu menjawab problematika umat di seluruh tanah air,” ujar Muhaimin.

Baca Juga:

Muhaimin juga menekankan, pentingnya semangat gotong royong dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera. Menurutnya, BAZNAS hadir sebagai solusi nyata dalam menggerakkan solidaritas umat.

“Kita memahami dengan baik bahwa selain program-program yang dijalankan pemerintah, BAZNAS juga memiliki peran strategis, terutama dalam mengatasi berbagai persoalan masyarakat, khususnya penanggulangan kemiskinan,” ucapnya.

Menko PM Muhaimin mendapat penghargaan sebagai 'Menteri Pendukung Gerakan Zakat' dalam BAZNAS Awards 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BAZNAS Awards 2025  Menko PM  Zakat  Kemiskinan 
BERITA BAZNAS AWARDS 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp