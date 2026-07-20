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Raih Certified Juvelook Injector, dr. Tan Yuanita Wujudkan Estetika Berbasis Sains

Senin, 20 Juli 2026 – 22:14 WIB
Raih Certified Juvelook Injector, dr. Tan Yuanita Wujudkan Estetika Berbasis Sains - JPNN.COM
Dokter Tan Yuanita, yang berhasil meraih predikat sebagai Certified Juvelook Injector. Foto: dok. pribadi for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan dunia estetika kini menuju pendekatan yang lebih ilmiah, personal dan berorientasi pada peningkatan kualitas kulit.

Seiring berkembangnya teknologi regenerative aesthetics, kompetensi dokter menjadi salah satu faktor utama dalam memastikan setiap pasien memperoleh perawatan yang aman, tepat, dan memberikan hasil yang natural.

Komitmen tersebut diwujudkan oleh dr. Tan Yuanita, yang berhasil meraih predikat sebagai Certified Juvelook Injector.

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Predikat ini merupakan bentuk pengakuan yang diberikan kepada dokter yang telah menunjukkan kompetensi serta pengalaman klinis dalam menerapkan prosedur Juvelook secara konsisten sesuai standar yang ditetapkan.

Lebih dari sekadar sertifikasi, pencapaian ini mencerminkan dedikasi seorang praktisi dalam menghadirkan pelayanan estetika berbasis sains dengan standar yang tinggi.

Bagi dr. Tan Yuanita, setiap tindakan estetika bukan hanya bertujuan memperbaiki penampilan, tetapi juga membangun kesehatan kulit melalui pendekatan yang tepat dan terukur.

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"Bagi saya, treatment yang baik bukan hanya memberikan perubahan yang terlihat, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi kualitas kulit pasien. Karena itu, setiap tindakan harus diawali dengan analisis yang menyeluruh dan dilakukan berdasarkan evidence serta protokol yang tepat," ujarnya.

Sebagai salah satu inovasi dalam regenerative aesthetics, Juvelook merupakan bio-interactive PDLLA-HA stimulator yang mengombinasikan Poly-D,L-Lactic Acid (PDLLA) dan Hyaluronic Acid (HA).

Pencapaian Dokter Tan Yuanita ini mencerminkan dedikasi seorang praktisi dalam menghadirkan pelayanan estetika berbasis sains dengan standar yang tinggi.

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TAGS   estetika  klinik estetika medis  Dokter Tan Yuanita  kulit sehat 
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