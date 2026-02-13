Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Raih Dua Penghargaan Top Brand Award 2026, KARA Makin Percaya Diri

Jumat, 13 Februari 2026 – 10:26 WIB
KARA borong dua penghargaan Top Brand 2026, perkuat dominasi santan dan nata de coco. Foto: Kara

jpnn.com, JAKARTA - KARA kembali menegaskan posisinya sebagai merek produk turunan kelapa terkemuka dengan meraih dua penghargaan dalam ajang Top Brand Award 2026.

Dalam ajang tersebut, KARA meraih predikat Top Brand 100 2026 untuk kategori Santan Siap Pakai dengan capaian Top Brand Index (TBI) sebesar 86,80 persen.

Predikat Top Brand 100 menempatkan KARA sebagai salah satu dari 100 merek terbaik lintas kategori di Indonesia sekaligus memperkuat dominasinya di segmen santan siap pakai.

Selain itu, KARA juga meraih penghargaan Top Brand 2026 untuk kategori Nata de Coco.

Dengan pangsa pasar yang kuat di Indonesia, Nata de Coco KARA menempatkan diri dalam jajaran merek Top Brand dan menunjukkan konsistensi performa serta tingkat kepercayaan konsumen.

Penghargaan Top Brand 100 2026 kategori Santan Siap Pakai diterima oleh Juwadi, Head of General Trade PT Kara Santan Pertama, dan diserahkan oleh CEO Frontier sekaligus Founder Top Brand Award, Handi Irawan D.

Sementara itu, penghargaan Top Brand 2026 kategori Nata de Coco diterima oleh Sorta Simanjuntak, Head of Modern Trade PT Kara Santan Pertama, dan diserahkan oleh Apipudin, Research Director Frontier.

Top Brand Index sebesar 86,80 persen untuk kategori Santan Siap Pakai mencerminkan tingginya awareness, loyalitas, serta preferensi konsumen terhadap KARA. Angka tersebut menjadi indikator keberhasilan secara komersial sekaligus memperlihatkan kuatnya posisi merek di pasar.

