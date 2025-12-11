Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Raih Genting Award Gold, PIK2 Diakui Sebagai Mitra Strategis Penurunan Stunting di Tangerang

Kamis, 11 Desember 2025 – 11:37 WIB
Estate Management Director Agung Sedayu Group Restu Mahesa bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji seusai menerima Genting Award kategori Gold, penghargaan tertinggi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui BKKBN Perwakilan Provinsi Banten dalam kegiatan Genting Collaboration Summit 2025 yang digelar pada 10 Desember 2025 di JS Luwansa Hotel, Jakarta Selatan. Foto: Dok. Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Upaya percepatan penurunan stunting kembali menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai kata kunci.

Hal ini terlihat dalam Genting Collaboration Summit 2025 yang digelar pada 10 Desember 2025 di JS Luwansa Hotel, Jakarta Selatan.

Pada forum tersebut, PT Pantai Indah Kapuk Dua, Tbk (PIK2) dinobatkan sebagai penerima Genting Award kategori Gold, penghargaan tertinggi yang diberikan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui BKKBN Perwakilan Provinsi Banten.

Penghargaan ini menjadi penegasan bahwa sektor swasta kini memainkan peran signifikan dalam program nasional Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), sebuah inisiatif yang telah memiliki Tim Pengendali di 38 provinsi dan 512 kabupaten/kota.

Kolaborasi Jangka Panjang Sejak 2021

Estate Management Director Agung Sedayu Group Restu Mahesa, menegaskan kontribusi berkelanjutan PIK2 dalam pengentasan stunting.

“PIK2 hari ini mendapatkan award ‘Genting Collaboration’ dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. PIK2 sejak tahun 2021 telah membantu setidaknya 10 desa untuk menuntaskan permasalahan stunting di Kabupaten Tangerang,” ucap Restu Mahesa.

Intervensi tersebut mencakup program gizi, edukasi pola asuh, penyuluhan kesehatan keluarga, pemberian makanan tambahan (PMT), hingga pemeriksaan kesehatan ibu dan anak.

PT Pantai Indah Kapuk Dua, Tbk (PIK2) dinobatkan sebagai penerima Genting Award kategori Gold, penghargaan tertinggi yang diberikan Kementerian BKKBN.

