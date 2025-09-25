Raih Penghargaan Bergengsi, Bebelac Susu Formula Cair Dinobatkan Jadi Pilihan Bunda

jpnn.com, JAKARTA - Bebelac Susu Formula Cair membuktikan kualitasnya di tengah tantangan membesarkan anak NewGen atau generasi masa kini yang super aktif.

Produk ini resmi meraih penghargaan “Susu Formula Cair Pilihan Bunda” dalam ajang Bunda Choice Award 2025 yang digelar pada 19 September di Lotte Avenue, Jakarta.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata kepercayaan para orang tua terhadap kualitas dan keunggulan nutrisi Bebelac. Dari total 12.525 responden online yang ikut dalam survei, mayoritas memilih Bebelac sebagai solusi terbaik untuk tumbuh kembang anak.

"Bebelac Susu Formula Cair dirancang dengan komposisi DHA 15mg, FOS:GOS 1:9, Omega 3 & 6, serta 0 gram sukrosa, kombinasi optimal untuk mendukung kesehatan pencernaan dan perkembangan daya pikir anak," ujar Marketing Manager Bebelac Ceasyalya Tahara.

Formulasi ini dihadirkan sebagai jawaban atas kebutuhan anak-anak NewGen yang harus tumbuh sehat, aktif, dan mampu bersosialisasi dengan baik di era dinamis ini.

"Penghargaan ini bukan hanya sebuah apresiasi, tetapi juga menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus berinovasi dan menghadirkan solusi nutrisi terbaik, agar anak-anak Indonesia bisa tumbuh menjadi generasi yang hebat dan siap menghadapi masa depan,” ujarnya.

Bebelac menjadi pilihan Bunda

Responden yang berasal dari berbagai latar belakang dan wilayah di Indonesia, mencerminkan keragaman perspektif dan kebutuhan nyata para Bunda dalam memilih produk terbaik untuk keluarga mereka.