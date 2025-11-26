Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Raih Penghargaan, Menteri Fadli Zon Berkomitmen Menjaga Kekayaan dan Kebangkitan Kebudayaan Nasional

Rabu, 26 November 2025 – 10:49 WIB
Raih Penghargaan, Menteri Fadli Zon Berkomitmen Menjaga Kekayaan dan Kebangkitan Kebudayaan Nasional - JPNN.COM
Menteri Kebudaayaan Fadli Zon meraih penghargaan Detik Awards 2025 dengan katagori Tokoh Penggerak Ekosistem Pelindungan Kebudayaan. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Meski Kementerian Kebudayaan baru berdiri, namun keberhasilannya menjaga nilai-nilai kebudayaan mendapat apresiasi.

Salah satunya dengan meraih penghargaan Detik Awards 2025 dengan katagori Tokoh Penggerak Ekosistem Pelindungan Kebudayaan.

Kementerian Kebudayaan melalui kepemimpinan Fadli Zon dinilai berhasil dalam upaya memperkuat sistem pelindungan kebudayaan nasional yang tangguh dan berkelanjutan, yang menempatkan pelindungan sebagai fondasi utama dalam membangun ekosistem kebudayaan yang hidup dan dinamis.

Baca Juga:

Kepemimpinannya Fadli Zon dinilai konsisten menggerakkan sinergi lintas direktorat dan pemangku kepentingan dalam upaya memelihara, menjaga, mendata, dan mengamankan warisan budaya bangsa.

Bahkan menurutnya melalui Direktorat Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan akan tetap konsisten menggerakan sinergi lintas direktorat dan pemangku kepentingan dalam upaya memelihara, menjaga, mendata, dan mengamankan warisan budaya bangsa, di antaranya Pelindungan Cagar Budaya, Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional, Penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTb), Pewarisan Pengetahuan dan Nilai-nilai Luhur Warisan Budaya.

Penghargaan langsung diterima langsung Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Baca Juga:

Fadli Zon mengaku apresiasi atas penghargaan kepada dirinya sudah menjadi tugas kewajiban sebagai Menteri Kebudayaan melaksanakan amanah menjaga dan memelihara kebudayan.

Sebagai kementerian baru, kata Fadli penghargaan bukan untuk dirinya melainkan untuk Kementerian Kebudayaan.

Kementerian Kebudayaan melalui kepemimpinan Fadli Zon dinilai berhasil dalam upaya memperkuat sistem pelindungan kebudayaan nasional yang tangguh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kementerian kebudayaan  Fadli Zon  kepemimpinan  Penghargaan 
BERITA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp